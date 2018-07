Semana começa com baixa liquidez

Os mercados começaram a semana em ritmo moderado de negócios, tanto nas Bolsas em Nova York quanto no Brasil e nos segmentos de câmbio e juros aqui. O apetite menor refletiu a agenda fraca e o feriado judaico do Yom Kippur ontem, motivo pelo qual muitos investidores estiveram fora das mesas de operação. Isso não impediu que ações e commodities avançassem, e dólar e juros domésticos caíssem. O bom humor nas Bolsas foi estabelecido pelo noticiário corporativo de aquisições, que indica um aumento na confiança das empresas na recuperação da economia. Uma das operações foi anunciada pela Xerox, que pagará US$ 6,4 bilhões pela empresa de serviços de informação e terceirização Affiliated Computer Services. Em Wall Street, Dow Jones registrou alta de 1,28% e S&P 500, de 1,78%. A Bovespa retomou os 61 mil pontos e encerrou com ganho de 1,59%. O dólar continuou abaixo de R$ 1,80, ao recuar 0,33% ante o real, para R$ 1,792, embora tenha subido ante seus pares no exterior. Nos juros futuros, as taxas cederam, mas o ajuste foi limitado pela manutenção da expectativa de alta da Selic. O contrato de janeiro de 2011 terminou a 10,20%.

FRASE

Octavio Vaz

Gestor de renda fixa da Global Equity

''O mercado continua trabalhando em cima da linha de um crescimento econômico maior em 2010. Essa é a grande variável que vai ditar a inclinação da curva de juros''