Haverá condição para chuva forte, acompanhada de raios e ventos fortes que poderão trazer transtornos à população em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, oeste e sul da Bahia, além de trechos do Centro-Oeste e do Norte do País.

O dia será de sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul, no centro-oeste de Santa Catarina, do Paraná e no nordeste da Região Nordeste.