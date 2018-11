Semana começa com chuva e nebulosidade em SP Uma frente fria vinda do oceano mudou hoje o tempo na capital paulista, que segue com muita nebulosidade e temperaturas máximas devem permanecer oscilando abaixo dos 27ºC. As chuvas retornam no decorrer do dia, mas as áreas de maior intensidade devem se concentrar entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Como o solo já se encontra encharcado, estas condições elevam o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra.