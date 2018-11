Semana começa com chuva em boa parte do País

Uma frente fria desloca-se pelo leste da Região Sudeste deixando o tempo com muitas nuvens e com chuva a qualquer hora do dia entre o centro-sul do Rio, leste de São Paulo e litoral do Paraná. O avanço do ar mais frio na retaguarda deste sistema deixará o dia nublado com chuvas fracas e isoladas entre o leste de Santa Catarina, em grande parte do Paraná e na faixa sul de São Paulo.

Entre o Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, o sol aparece entre poucas nuvens. Nas demais áreas do País haverá sol entre nuvens e pancadas de chuva localizadas. Variação de nebulosidade e pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre o norte da Bahia, centro-oeste de Pernambuco, sul do Ceará e leste do Piauí. As temperaturas estarão baixas na Região Sul do País.