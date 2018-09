Semana começa com chuva em boa parte do País

No norte do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, no Rio Grande do Norte e leste de Pernambuco e da Paraíba haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva durante a tarde. O calor e a alta umidade do ar favorecem a ocorrência de pancadas de chuva também no período da tarde no nordeste e leste de São Paulo, sul e áreas serranas do Rio de Janeiro.

O tempo fica instável com chuva a qualquer hora e curtos períodos de sol na faixa leste da Bahia. O sol predomina no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, do Paraná, em grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.