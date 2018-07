Semana começa com chuva em boa parte do País A semana começa com chuva em boa parte do País, principalmente entre a Amazônia e o Sudeste, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O canal de umidade associado a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) deixará o tempo com muita nebulosidade e com condição para pancada de chuva entre o Amazonas, centro-sul do Pará, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, oeste da Bahia, Minas, Rio, Espírito Santo, norte e cone leste de São Paulo, inclusive na capital. Nestas áreas haverá chance de chuva forte que deverá vir acompanhada de raios e rajadas de vento.