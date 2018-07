Semana começa com chuva em boa parte do país A semana começa com chuva em grande parte do país, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O sol aparecerá no sul da Bahia, grande parte de Minas, exceto o sul, do Rio, leste do Espírito Santo, oeste e sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.