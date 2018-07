Semana começa com chuva em boa parte do País A semana começa com pancadas de chuva em parte do País, de acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva localizada no Rio Grande do Sul, Rio, centro, leste e oeste de Minas, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, faixa norte da Região Nordeste e em toda a Região Norte.