Semana começa com chuva em grande parte do País

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), áreas de instabilidade atingirão o Sul do Brasil, com isso, o dia terá variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde entre o centro e norte do Rio Grande do Sul, centro de Santa Catarina, centro e norte do Paraná. No oeste gaúcho podem ocorrer pancadas de chuva pela manhã. O tempo fica nublado e com chuva fraca e isolada no leste de Santa Catarina e do Paraná.

Na faixa norte do Pará, oeste e sul do Amapá, centro-norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará, oeste de Pernambuco e norte da Bahia, o sol aparece entre poucas nuvens. Nebulosidade variável nas demais áreas do Nordeste do país com possibilidade de chuva passageira entre o litoral de Alagoas ao litoral da Paraíba.