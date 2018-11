Semana começa com chuva em parte do país

Hoje ainda haverá uma zona de convergência de umidade, que deixará o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva entre o Amazonas, Acre e Rondônia e o norte de Minas e grande parte da Bahia.

O sol aparecerá entre o norte do Pará e norte da Paraíba, norte, leste e oeste do Mato Grosso do Sul, sul do Espírito Santo e norte e sul do Rio, norte, oeste, sudoeste e sul de São Paulo e no oeste entre o Paraná e o oeste do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas do país haverá condição para pancada de chuva, que será a partir da tarde na serra do Rio, sul de Minas e nordeste de São Paulo, no leste da Região Sul do Brasil e no sul de Goiás.