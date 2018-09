Semana começa com chuva na Região Norte

A segunda feira será com pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, em grande parte de Rondônia, oeste do Pará e extremo noroeste do Mato Grosso. Em algumas cidades poderá chover de forma intensa, principalmente entre a tarde e noite.

Os ventos do oceano deixam o tempo instável e com chance de chuva fraca e localizada entre o litoral do Espírito Santo e o litoral da Paraíba. A umidade deverá aumentar em algumas áreas em parte do Centro-Oeste. Por isso, poderão ocorrer pancadas de chuvas localizadas, principalmente entre a tarde e a noite em alguns pontos.