Semana começa com chuva na região Sul do país

Nesta segunda-feira, 18, há previsão de tempo nublado e pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoadas na faixa que se estende desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o extremo sul do Mato Grosso do Sul, incluindo Santa Catarina e Paraná, bem como o litoral da região Sul.

Na Região Centro-oeste desde a faixa norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, norte de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, grande parte do Tocantins, da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, haverá predomínio de sol.

Entre o Rio Grande do Norte e o Recôncavo Baiano, o período será instável com chuva a qualquer hora do dia, sendo que no litoral entre o Paraíba e Pernambuco, podem ocorrer acumulados significativos de chuva. Na faixa desde o Acre, centro-sul do Amazonas, do Pará, faixa central do Maranhão, Piauí e Ceará, o dia deverá ser parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens, nas demais áreas da Região Norte há previsão de pancadas de chuva. As informações são do CPTEC.