Semana começa com chuva no Norte e Nordeste do País A semana começa com chuva forte em parte do Norte e Nordeste do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As áreas de instabilidade vão trazer chuva no extremo nordeste e litoral norte da Bahia e nos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, oeste da Paraíba, sul e oeste do Ceará e norte do Piauí.