Semana começa com chuvas na região sul do país

Pode ocorrer chuva entre o centro-sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, sendo que na faixa leste destes setores a chuva será mais forte e nas demais áreas será mais fraca e isolada. No sul, leste e nordeste de São Paulo, ocorrerá pancada de chuva a partir da tarde.

Pancada de chuva também do norte do Amazonas ao litoral do Ceará, e de forma mais fraca e isolada no Rio Grande do Norte, leste entre a Paraíba e Alagoas e entre o sul de Goiás, de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul.

Na faixa litorânea leste da Região Nordeste e no leste do Espírito Santo, o tempo ficará instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. No leste do Nordeste, dia nublado e nas demais áreas do Brasil, sol e poucas nuvens. As informações são do CPTEC.