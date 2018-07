Semana começa com pancadas de chuva

A semana começa com muita nebulosidade e condição para pancadas de chuva entre o Norte do país, Centro-Oeste, oeste e sul de Minas, Triângulo Mineiro, São Paulo e extremo sul do Rio. Em algumas localidades desta área a chuva será forte, principalmente entre a tarde e noite.

Entre o Piauí e Maranhão também haverá chance de ocorrerem fortes pancadas de chuva em alguns pontos. Os ventos úmidos vindos do mar deixarão o tempo instável com períodos de chuva no sul, leste e nordeste do Rio Grande do Sul.

No leste da Região Nordeste o tempo estará instável com aberturas de sol e chance de rápidas pancadas de chuva. Sol, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas no interior e norte da Região Nordeste, incluindo no litoral norte.

O sol predominará no centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Paraná, de Santa Catarina, no norte e oeste do RS e também entre o norte de Minas e centro da Bahia. O tempo estará abafado em grande parte do país.