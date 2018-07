Semana começa com pancadas de chuva no centro-norte

Nas demais áreas da Região Nordeste haverá nebulosidade variável e pancada de chuva isolada, mas que pode ser localmente forte. Entre o Recôncavo Baiano, nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas, na Região Sul do país, sul do Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo, extremo sul de Minas e sul do Rio o sol aparecerá entre poucas nuvens.

No centro-norte do Rio, leste de Minas e sul do Espírito Santo, haverá muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. O sol aparecerá, mas a partir da tarde áreas de instabilidade provocarão pancada de chuva no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e parte do sul de Minas, na faixa norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e de Goiás. As informações são do CPTEC.