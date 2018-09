Semana começa com sol e nuvens na capital paulista A manhã de hoje começou com muitas nuvens e temperatura de 18ºC na capital paulista, após as áreas de instabilidade que passaram pela Grande São Paulo terem provocado pancadas de chuva rápida nas primeiras horas do dia. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol deve predominar durante o dia, com pouca variação de nuvens. A máxima deve chegar a 25ºC à tarde e, à noite, as temperaturas não devem ultrapassar os 19ºC.