Semana começa com sol e tempo seco em SP A última semana do inverno começa com o sol predominando na capital paulista hoje, favorecendo a rápida elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 28ºC no período da tarde. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 30% no período da tarde. O tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar na Capital.