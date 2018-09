Semana começa com sol em boa parte do País

O tempo permanecerá com muitas nuvens e chuvas na faixa litorânea do Espírito Santo, no leste de Pernambuco e da Paraíba. Vai chover também no norte do Amazonas, em Roraima, Amapá, norte do Pará e do Maranhão. No nordeste e litoral da Bahia e no semiárido de Pernambuco e da Paraíba haverá chances de chuvas isoladas.

No sul do Estado gaúcho haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva por causa de áreas de instabilidade. No litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, o dia estará ventoso.