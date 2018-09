Semana começa com sol em boa parte do País

Nesta segunda-feira, deve chover localmente forte entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, devido a áreas de instabilidade.

No litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, o tempo fica instável por causa da umidade que vem do mar. Na Região Norte pode chover localmente forte no Amazonas, norte de Rondônia, no Acre e em Roraima, por causa do calor e elevada umidade do ar.

No norte do Pará e no Amapá, deve chover rápido à tarde. O tempo continua seco sem chuvas no interior do Brasil, com umidade baixa do norte de São Paulo ao sudeste do Pará e oeste da Região Nordeste, além do leste de Mato Grosso, nessa grande área algumas localidades devem ter umidade do ar abaixo de 20%.