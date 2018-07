Semana começa com sol em parte do país A semana começa com sol entre nuvens em grande parte do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Essas condições podem ser encontradas nesta segunda-feira no interior do Nordeste, leste do Tocantins, em grande parte de Goiás, nordeste do Amazonas, noroeste do Pará e entre o sudoeste do Paraná e o Rio Grande do Sul.