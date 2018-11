Semana começa com sol em São Paulo A segunda-feira começa com predomínio de sol na capital paulista, o que favorece a elevação das temperaturas com máximas que podem superar os 28ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e devem atingir valores próximos aos 30% no período da tarde. No final do dia a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a capital paulista.