Semana começa com sol em SC após chuvas

Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran), a segunda-feira começou com o ar mais frio e seco, que vai manter o predomínio de sol no Estado. As temperaturas estarão em elevação durante o dia e frio à noite.

Na terça e quarta-feira, a massa de ar seco mantém o tempo estável com sol em todas as regiões e as temperaturas continuam baixas ao amanhecer e mais elevada à tarde. O tempo muda novamente na quinta, com aumento de nebulosidade e condição de chuva com trovoadas em boa parte do Estado, no decorrer do dia e durante a sexta.

Segundo o Ciran, as condições de instabilidade e chuva frequente duram até o dia 22, com volumes mais significativos de chuva no Estado entre os dias 19 e 22, devido a influência de sistemas de baixa pressão e frentes frias. Entre os dias 23 e 27, a previsão é de tempo mais firme. As temperatura devem continuar mais baixas no período noturno e mais elevadas durante o dia, condição típica da primavera.

Situação de emergência - Subiu para 37 o número de cidades em situação de emergência no Estado. Outras nove decretaram calamidade pública. Em todo o estado, 935.932 foram afetadas em 91 municípios. Deste total, 159.490 estão desalojados e outros 15.020 desabrigados.