Semana começa com tempo abafado em São Paulo A semana começa com sol entre nuvens na capital paulista, deixando o tempo abafado com máximas que podem chegar aos 27ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade volta a aumentar, e as chuvas podem ocorrer apenas de forma rápida e muito isolada.