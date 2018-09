Semana começa com tempo nublado e chuvoso em SP

Ao longo da segunda-feira, o tempo segue fechado com chuvas de intensidade fraca a moderada, alternadas com períodos de melhoria. Dessa forma as temperaturas não sobem muito, e as máximas não devem superar os 20ºC. Não há previsão de grandes temporais, entretanto, a continuidade das chuvas eleva o risco de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

O tempo deve melhorar nos próximos dias, segundo o CGE. Faz frio durante as madrugadas devido à chegada de uma massa de ar de origem polar, mas, no decorrer do dia, o sol favorece a gradativa elevação das temperaturas. As mínimas podem chegar aos 10ºC, enquanto que as máximas atingem 23ºC.