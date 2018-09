Semana começa com tempo nublado na capital paulista

O dia será nublado e com pancadas de chuva na área central do País, entre a Região Sudeste, parte do Norte, Nordeste e os Estados de Goiás e Mato. Na Região Sul, também haverá muitas nuvens e chuvas isoladas entre o sul de Santa Catarina e a faixa leste do Paraná, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

As chances para pancadas de chuva serão pequenas entre a Paraíba, Rio Grande do Norte e oeste do Ceará, e também no sul do Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul haverá sol e poucas nuvens no interior e aumento de nebulosidade no litoral norte e serra gaúcha.