Semana começa fria na capital paulista

A massa de ar frio que atinge o sul do País deve se deslocar e encontrar com o ar quente que deixa São Paulo, após ter causado o recorde de ar seco na última semana. A junção das duas massas faz com que ocorram precipitações na capital paulista. A previsão do Inmet é de que na noite desta segunda-feira ocorram chuviscos no centro e leste de São Paulo.

Haverá aumento de nebulosidade e, sem sol, o paulistano voltará a sentir frio. A temperatura mínima esperada para esta segunda é de 14ºC, enquanto a máxima não passa dos 24ºC.

As chances de chuva aumentam também ao longo de terça-feira quando a umidade relativa do ar pode atingir o pico de 80%. A previsão do instituto nacional é de que a temperatura mínima chegue aos 13ºC, enquanto a máxima não passe de 19ºC.

No entanto, o Inmet afirma que o tempo sofrerá nova reviravolta e o calor volta para a capital na quinta-feira. A saída da frente fria irá esquentar o ar que, por consequência, volta a ficar seco. O instituto calcula aumento de temperaturas ao longo da próxima quinta, que pode registrar máxima de 24ºC. Já na sexta-feira, os termômetros da capital paulista podem atingir o pico de até 30ºC.