Semana começa nublada em boa parte do País

O sol aparecerá entre poucas nuvens no interior da Região Sul, com maior nebulosidade na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. A previsão é de chuva na faixa oeste entre o Rio Grande do Sul e do Paraná. De acordo com a previsão do Cptec, ocorrerão chuvas isoladas na faixa leste do Estado de São Palo.

A cidade de São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e chuviscos em vários pontos. No decorrer do dia, a quantidade de nuvens deve diminuir, mas as temperaturas permanecerão baixas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo. Segundo previsão do CGE, a máxima de hoje não passará dos 25ºC. Durante o dia devem ocorrer chuvas fracas a qualquer hora, em pontos isolados.