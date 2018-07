Semana da Carona Solidária começa na segunda-feira

Em paralelo, a CET fará uma análise da adesão da população à proposta, contando quantos carros carregam ao menos um passageiro de segunda a sexta-feira, 21. No Dia Mundial Sem Carro do ano passado, a Ponte dos Remédios foi a via com faixa reversível com maior ocupação dos automóveis: 78% dos veículos circularam com mais de um passageiro. O porcentual foi de 58% na Radial Leste e de 46% na Ponte das Bandeiras.

Para este ano, a CET já realizou uma primeira contagem de motoristas nas faixas reversíveis, nas semanas do dia 03 e do dia 10, dados que serão comparados com o da semana que vem. Segundo a CET, a taxa média de ocupação de automóveis em São Paulo é de 1,4 passageiro por veículo.

Um estudo do Desempenho do Sistema Viário Principal (DSVP) de 2011 mostra que nas 32 rotas pesquisadas, que correspondem a 255 km lineares, 78% do volume contado nas horas picos era composto de automóveis, 3% de ônibus urbano e 1% de ônibus fretados (o índice inclui ônibus escolares), além de 15% de motos e 3% de caminhões.