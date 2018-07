Semana de moda em SP atrai estrangeiros A porto-riquenha Jeniffer Rosa, de 33 anos, é uma das 90 estrangeiras que vieram ao País para a São Paulo Fashion Week - que até terça-feira apresenta no prédio da Bienal do Parque do Ibirapuera algumas das maiores marcas da moda brasileiras. Desde quinta-feira, ela não desgrudou de sua câmera, com medo de perder algum registro importante.