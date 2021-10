Semana de Ofertas Alexa: até 30% de desconto em Echo, Fire TV e Casa Inteligente

A Semana de Ofertas Alexa oferece descontos incríveis em dezenas de produtos até domingo (10), às 23h59. É uma ótima chance para comprar um dos dispositivos de maior sucesso da Amazon com até 30% de desconto, incluindo diversos modelos do Echo, do Fire TV e dos acessórios de Casa Inteligente.

As versões de Echo contam com a assistente virtual Alexa para ajudar no que for preciso, desde saber as notícias do dia até trancar portas e fazer chamadas de vídeo, tudo acionado por comandos de voz. É extremamente útil, ágil, moderno e divertido.

Já as opções de Fire TV transformam qualquer televisão em uma smart TV. Com a Alexa, você usa apenas sua voz para iniciar a reprodução de vídeos em aplicativos como Netflix, YouTube e Prime Video (a assinatura do Amazon Prime dá direito a um catálogo com mais de 100 mil filmes e séries).

A Semana de Ofertas Alexa também inclui acessórios super requisitados para quem tem ou pretende ter o sistema Casa Inteligente. Lâmpadas, controles, câmeras, fechaduras e luminárias são alguns dos itens em promoção - e que podem ser acionados automaticamente por comandos de voz.

Abaixa, veja uma lista com ofertas selecionadas, e clique aqui para acessar a página oficial do evento e ter acesso a todos os produtos com descontos.

Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Relógio e Alexa (de R$ 499 por R$ 426,55)

Novo Echo Show 8 (2ª Geração, versão 2021) (de R$ 999 por R$ 806,55)

Echo Dot (3ª Geração) (de R$ 349 a R$ 208,05)

Echo Show 10 (de R$ 1.899 por R$ 1.614,05)

Fire TV Stick Lite (de R$ 349 por R$ 236,55)

Novo Fire TV Stick com Controle Remoto por Voz com Alexa (de R$ 379 por R$ 265,05)

Fire TV Stick 4K com Controle Remoto por Voz com Alexa (de R$ 449 por R$ 331,55)

Lâmpada Inteligente Smarteck compatível com Alexa (de R$ 84,88 por R$ 59,90)

Câmera de Segurança Intelbras Wi-Fi Izy Smart (de R$ 307,91 por R$ 279)

Tomada Inteligente Smart Plug Slim Wi-Fi (de R$ 109 por R$ 74)

Fechadura YMC 420D com Módulo Zigbee Integrado

Interruptor Inteligente Smarteck compatível com Alexa (de R$ 349,88 por R$ 314,90)

Philips Hue GU10 White & Color Ambiance Wi-Fi e Bluetooth (de R$ 349,99 por R$ 275)

