Semana deve ter queda brusca de temperatura

?A mudança é característica da estação, já que o fim do outono e o começo do inverno se aproximam (o início da estação é no dia 21)?, afirma a meteorologista do Inmet, Ester Ito. ?No último dia 17, a capital teve a temperatura mais baixa do ano, 12,2 graus. A taxa, provavelmente, deve ser ultrapassada, em especial a partir de terça-feira.? Pesquisa divulgada no mês passado pelo Laboratório de Poluição da USP evidenciou que as mudanças bruscas características do outono reproduzem os efeitos mais nocivos do aquecimento global.

Para os ambientalistas, a mudança repentina da temperatura é resultante, também, da briga travada pelo homem contra o meio ambiente. Isso porque, os extremos de frio e calor são agravados com a emissão de poluentes e também com a ocupação irregular do asfalto em áreas verdes. Toda essa contribuição nociva estará em foco a partir de hoje, por meio de shows, trilha de caminhada e exposição de produtos com pneus reciclados - alguns dos eventos realizados em São Paulo para comemorar a semana temática do meio ambiente .

As atividades são gratuitas. O início está previsto para hoje, às 12 horas, no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, com show de cem jovens integrantes da ONG Meninos do Morumbi. Parceiros de movimentos sociais entregarão 3 mil sementes de árvores aos espectadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.