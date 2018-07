Semana recheada de pesquisas é decisiva para pretensões de Aécio A semana recheada de pesquisas eleitorais e com um novo debate no domingo é decisiva para as pretensões do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, que continuará atacando o governo e a segunda colocada Marina Silva (PSB) para buscar uma virada histórica que o leve para o segundo turno.