Semana será de frio e temperaturas baixas em SP

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje as temperaturas mínimas durante o dia ficaram por volta de 10ºC. Já a máxima não ultrapassou os 13,9ºC. Segundo os meteorologistas do CGE, a tendência para as próximas horas é de que a nebulosidade persista, acompanhada de chuviscos. As temperaturas diminuem ainda mais, alcançando os 11ºC na madrugada.

Nos próximos dias, o tempo não deve mudar muito. A capital tende a registrar muita variação de nuvens e chuviscos isolados. Poderão ser registrados alguns períodos de sol, mas a sensação térmica ainda deve ser de frio, com termômetros oscilando entre mínimas de 12ºC e máximas abaixo dos 22ºC.