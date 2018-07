Sementes de chá em miolo de pão

Registro, no Vale do Ribeira, sul do Estado, teve o primeiro projeto oficial de colonização japonesa no Brasil. O plano pioneiro foi desenvolvido em parceria com o governo estadual, interessado na importação de mão-de-obra para a lavoura, e a Kagai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK), a Companhia Ultramarina de Desenvolvimento do governo japonês. O curioso é que os japoneses ganhavam, já na chegada, a posse de uma parcela de terras e cada família deveria produzir o que a companhia determinava. Entre os imigrantes que chegaram em 1919, estava Torazo Okamoto, técnico especializado na produção de chá. Quando desembarcou em Registro, só encontrou arrozais. Ricardo Okamoto, 46 anos, neto de Torazo, conta que dois anos depois da chegada, Torazo identificou na região plantas de chá abandonadas, remanescentes de mudas trazidas pelos portugueses. ''Ele trabalhou as plantas e, em 1925, produziu alguns quilos de chá verde.'' E, três anos depois, chá preto. As sementes que garantiram o desenvolvimento do chá no Brasil foram trazidas escondidas, em 1935, quando Torazo retornava do Japão com a esposa, Hissae. No retorno, o navio fez uma escala na capital do antigo Ceilão, onde era produzido o melhor chá do mundo. Conseguiu 100 sementes e, para burlar a fiscalização, teve a idéia de enfiá-las no miolo do pão. Das 100, 65 germinaram. As plantas geraram mudas para formar os chazais do Vale do Ribeira, única região no País que produz em escala comercial. No auge da produção, a cultura chegou a cobrir 6 mil hectares - hoje se espalha por 2 mil. Após 73 anos, as plantas pioneiras continuam produzindo. EMPRESA Ricardo e os irmãos Roberto e Irene dirigem a Torazo Okamoto Chá Ribeira, montada pelo avô e a maior e mais tradicional produtora de chás do Vale do Ribeira. Ricardo conta que, na década de 50, o chá produzido na região passou a ser exportado para a Argentina. Nessa época, a indústria já era dirigida por Hitoshi Okamoto, filho de Torazo. No período da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, os japoneses foram proibidos de possuir negócios no País e Hitoshi, brasileiro, assumiu a empresa. Em Registro, a colônia japonesa é integrada por 1.200 famílias que representam 8% da população.R