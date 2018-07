Seminário em SP discute agronegócio

O impacto da conquista do grau de investimento pelo Brasil e a relação entre a alta dos preços dos alimentos e a produção de biocombustíveis. Estes são alguns dos temas que serão debatidos no seminário Perspectivas para o Agribusiness em 2008 e 2009, promovido pela BM&F Bovespa e o Ministério da Agricultura (Mapa). O evento será no dia 24, em São Paulo (SP). O seminário será dividido em duas partes. Na parte da manhã serão realizadas as plenárias globais, com discussões sobre os grandes temas, como inflação, cenário para o setor e as políticas públicas e globalização. E, durante a tarde, os painéis setorizados, em que serão tratadas questões das principais cadeias produtivas: milho, aves, suínos, café, algodão, açúcar e álcool, pecuária de corte e soja. A palestra de abertura será do secretário de Agricultura de São Paulo, João Sampaio, e do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Este ano, o evento terá uma novidade, uma conferência específica sobre os cenários para a taxa de câmbio no Brasil, tema que será tratado pelo ex-presidente do Banco Central e atual diretor da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco. Informações, tel. (0--11) 3119-2405 ou site: www.bmfbovespa.com.br/agribusiness2008.