Seminário em SP explica programa de metas para policiais O governo de São Paulo realiza nesta segunda-feira, 20, um seminário para cerca de dois mil gestores das três policias (Militar, Civil e Técnico-Científica). O objetivo é explicar como funcionará o programa de metas e bonificações de policiais que está sendo implementado no Estado. O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, participam do evento que ocorre nesta manhã no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.