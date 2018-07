Senado adia decisões sobre Código Florestal Os temas polêmicos do Código Florestal só serão votados no Senado no dia 26, na Comissão de Meio Ambiente, a última a se manifestar sobre a proposta. A decisão foi acertada ontem pelos senadores das comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, em meio ao impasse que os impediu de chegar a um acordo sobre a delimitação de atividades mantidas em Áreas de Preservação Permanente (APP) passíveis de regularização. Foi adiada ainda a decisão sobre os prazos para adesão a programa de regularização ambiental e as regras para manutenção de áreas protegidas em zonas urbanas.