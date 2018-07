Senado adia mais uma vez votação de novo critério do FPE

O relator da proposta, senador Walter Pinheiro (PT-BA), fez uma nova modificação para tentar chegar a um acordo. Agora, propõe que os recursos do FPE, criado para compensar os Estados menos desenvolvidos, sejam distribuídos até 2015 pelos atuais critérios, que respeitam uma tabela fixa de percentuais que determinam o quanto cada Estado recebe.

Somente em 2016 e 2017 novos critérios seriam aplicados sobre parte das receitas obtidas pelo FPE, que é alimentado com parte da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda.

O novo relatório de Pinheiro contrasta com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera inconstitucional a atual fórmula de distribuição por considerá-la defasada para compensar diferenças de desenvolvimento regional. A suprema corte deu prazo até junho para que o Congresso aprove novos critérios.

Pinheiro argumentou que os recursos do FPE não podem mudar de critério até 2015 porque os governadores já aprovaram os Planos Plurianuais (PPAs), que têm duração quadrienal.

Segundo o senador, os governadores montaram seus orçamentos anuais com base nesses critérios e essas leis representam contratos, que não podem ser rompidos por uma queda abrupta de receita, o que poderia ocorrer se a fórmula do FPE fosse modificada antes de 2015.

O novo adiamento provocou reclamações no plenário, já que a cada semana que se adia a votação novas mudanças surgem na proposta do relator. O ex-presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP) disse que a nova "procrastinação" era inaceitável.

"Não podemos mais continuar nesse jogo permanente. Anunciar a matéria e não se começar a discutir... Esse Fundo de Participação foi feito para tentar melhorar a distribuição desigual da miséria no Brasil e, entretanto, estamos tratando isso como se fosse um jogo de cartas aqui", reclamou Sarney.

Apesar do novo adiamento em busca de acordo, o relator do projeto disse que não tem como garantir que o Senado votará a proposta na semana que vem. Sua proposta prevê ainda que um novo critério terá de ser criado a partir de 2018.

