Senado adia votação sobre CPI da Petrobras e cartel do metrô para próxima semana O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AM), adiou para a próxima semana a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que previa a criação de uma CPI para investigar a Petrobras PETR4.SA e um suposto cartel de empresas de trens e metrôs em São Paulo e no Distrito Federal.