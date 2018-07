Senado aprova ajuda a emprego

O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 70 votos contra 28, um projeto de lei de US$ 15 bilhões que os congressistas acreditam vai estimular a criação de empregos. Dezenas de republicanos ficaram do lado dos democratas na votação da medida, que requeria maioria simples para ser aprovada.

Senadores democratas disseram esta semana que o projeto, proposto pelo líder da maioria na Casa, Harry Reid (democrata de Nevada), salvaria ou criaria 1,3 milhão de empregos. Se atingida essa previsão, o projeto representaria um impulso muito bem-vindo para a economia ainda em dificuldade dos Estados Unidos.

O ponto central do projeto é um crédito fiscal para as empresas que contratarem funcionários. Os empregadores não teriam de pagar, pelo restante deste ano, sua fatia dos impostos federais sobre a folha de pagamento para nenhum novo funcionário que tenha ficado desempregado nos últimos 60 dias.

Se esse trabalhador permanecer nos quadros da empresa por um ano, o empregador receberia um crédito fiscal adicional de US$ 1 mil.

Outras medidas do projeto incluem a melhoria do acesso ao capital para as pequenas empresas, a extensão do subsídio federal atual para reparos em pontes e rodovias conduzidos pelos Estados e uma expansão modesta dos bônus federais subsidiados para ajudar os governantes locais a aumentar os recursos para projetos de infraestrutura.

Os senadores democratas afirmam que o custo do projeto seria compensado pela redução da evasão fiscal.

Já a Câmara de Representantes aprovou um pacote de criação de empregos muito maior em dezembro, que incluía elementos do projeto do Senado. Ontem, o líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer, democrata de Maryland, disse que os líderes de seu partido podem simplesmente adotar a versão do Senado, mas é possível que isso enfrente oposição dos próprios congressistas democratas.