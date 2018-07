Senado aprova casamento gay na França

O Senado da França aprovou ontem o projeto de lei que cria o casamento homossexual no país. A batalha, que vem sendo travada contra parte da opinião pública desde novembro de 2011, foi vencida pelo governo de François Hollande por aclamação, até mesmo com votos da oposição de centro-direita.

O projeto agora será encaminhado para a Assembleia Nacional (espécie de Câmara) e deve ser promulgado pelo Palácio do Eliseu em maio.

A nova etapa na guerra entre partidários e detratores do casamento homossexual chegou ao fim na manhã de ontem, quando os parlamentares encerraram uma semana de enorme tensão no Senado, com a ameaça de alguns senadores de que haveria uma guerra civil em caso de aprovação.

Para fugir das tentativas de adiar ainda mais a votação - 229 emendas foram apresentadas para retardar a votação -, a bancada de Hollande impôs o voto "a mão erguida", impedindo o sigilo que alguns opositores da lei pleiteavam. O resultado foi o esperado: vitória governista, com apoios da oposição.

Os mais radicais, porém, acusaram Hollande de ignorar os franceses que se opõem ao projeto nas manifestações de rua.

Ao fim da votação, um grupo de manifestantes contrários à lei demonstrou emoção e indignação. No calor dos acontecimentos, Frigide Barjot, coordenadora da ONG Manif pour Tous, que reúne os grupos opostos ao projeto - a maioria católica -, prometeu reverter as derrotas no parlamento com novas manifestações públicas em Paris.

"Um cutelo atingiu a cabeça do povo", disse a líder católica, advertindo que a resistência ao projeto persistirá: "Se Hollande quer sangue, ele o terá".

Tramitação. Com a nova vitória governista, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo volta agora para a Assembleia Nacional, onde será analisada pelos deputados, que avaliarão os retoques feitos pelos senadores.

A primeira sessão sobre o tema deve ser realizada no dia 17. Mas, com a aprovação no Senado, o último obstáculo para o casamento homossexual foi, na prática, superado.