Esta é a segunda vez na história da Casa que um parlamentar tem seu mandato cassado. Até hoje, somente o ex-senador Luiz Estevão (DF) perdeu o mandato no plenário, em 2000, acusado de envolvimento no desvio de verbas destinadas à construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo.

(Por Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro)