Senado aprova diretor e Anvisa completa quadro

De acordo com a Anvisa, a atribuição de cargo de Oliveira e Moutinho será feita nos próximos dias. Dessa forma, a Diretoria Colegiada da Anvisa estará totalmente preenchida, com as cinco funções diretivas ocupadas.

Oliveira exerce atividades na Anvisa desde 2011 e tem dois mestrados nos setores de bioética e saúde pública. O mandato inicial dele acabou em 31 de março, até quando era responsável pelas Diretorias de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e de Monitoramento e Controle.

Já Moutinho é economista, mestre em administração pública e desempenha hoje a função de gerente de Projetos do gabinete do diretor-presidente. Trabalha na agência desde 2000, onde foi diretor adjunto, gerente-geral e assessor da Diretoria Colegiada e do gabinete do diretor-presidente.