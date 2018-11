Senado aprova DRU em primeiro turno

A PEC foi aprovada por 59 votos contra 12 votos e ainda terá que ser aprovada em segundo turno, que deve ocorrer no próximo dia 20.

O governo argumenta que a prorrogação do dispositivo é fundamental para o enfrentamento da crise econômica internacional e ajuda no exercício do orçamento federal.

A aprovação da DRU neste ano chegou a correr risco por conta do pouco tempo de tramitação que houve no Senado e algumas dificuldades regimentais impostas pelos partidos de oposição.

Na segunda-feira, durante a reunião de coordenação de governo a presidente Dilma Rousseff cobrou seus líderes congressistas e exigiu a prorrogação do mecanismo e evitou negociações que envolvessem o conteúdo de outras matérias, como a regulamentação da Emenda 29 aprovada na quarta-feira no Senado.

Apesar das dificuldades de negociação impostas por Dilma, os aliados no Congresso e a área política conseguiram garantir a votação da PEC da DRU nesta quinta-feira.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)