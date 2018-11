Senado aprova indicação de Rosa Maria Weber para STF

A indicação de Rosa Maria, que foi sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na semana passada, foi aprovada com 57 votos favoráveis, 14 contrários e uma abstenção.

Com a chegada de Rosa Maria à corte, o STF voltará a ter composição completa, de 11 ministros, e poderá se debruçar sobre temas polêmicos, como a validade da Lei da Ficha Limpa, sem risco de empate.

Nascida em Porto Alegre, Rosa Maria assumiu o posto de ministra do Tribunal Superior do Trabalho em fevereiro de 2006. Graduada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), passou a atuar na magistratura trabalhista em 1976.

Também foi professora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)