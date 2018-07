Senado aprova José Múcio para vaga do TCU O plenário do Senado aprovou a indicação de José Múcio Monteiro para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Votaram a favor 46 senadores, onze foram contrários e apenas um se absteve. José Múcio ocupará a vaga deixada pelo ministro Marcos Villaça, que se aposentou no fim de junho, e tomará posse após ser nomeado pelo presidente Lula.