Senado aprova limite de 25 alunos em sala de pré-escola A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou nesta terça-feira projeto de lei que limita a 25 alunos as turmas de pré-escola e dos dois anos iniciais do ensino fundamental. De iniciativa do senador Humberto Costa (PT-PE), a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que determina que esses grupos tenham até 35 estudantes. Costa afirma que o alvo do projeto é buscar melhores condições de aprendizagem para as crianças. "A relação entre professor e o número de alunos incide diretamente sobre a capacidade de aprendizagem", justificou.