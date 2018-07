Senado aprova MP de incentivo a café e autoriza FGTS para Copa

A possibilidade de uso do FI-FGTS para obras dos eventos esportivos havia sido aprovada pelo Congresso em novembro do ano passado e posteriormente vetada pela presidente Dilma Rousseff. Foi incluída, no entanto, durante a tramitação da MP na Câmara do Deputados.

A medida provisória também altera o prazo e o recolhimento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) que incide sobre operações com derivativos financeiros.

A MP estabelece ainda regras de crédito presumido para o setor de café e suspende a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas decorrentes da venda do café torrado e outros produtos da cadeia. A suspensão, no entanto, não alcança a receita bruta auferida nas vendas ao consumidor final.

A medida segue para sanção presidencial. Dilma pode sancionar, vetar inteiramente, ou partes da medida.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)