Senado aprova MP que ajuda Estados e municípios exportadores com R$1,95 bi

De acordo com a MP 585, a União destinará aos Estados 1,46 bilhão de reais e os 487 milhões de reais restantes ficarão com os municípios.

Entre os Estados exportadores que mais devem receber recursos por meio da medida provisória estão Minas Gerais (24,8 por cento), Mato Grosso (12,1 por cento) e Pará (10 por cento).

De acordo com a Agência Senado, o governo editou a MP para compensar perdas sofridas por Estados e municípios, já que as exportações de produtos industrializados ficaram desoneradas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desde a aprovação da Lei Kandir.

A MP segue para sanção presidencial.

